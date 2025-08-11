Marilyn Manson desafió la censura y unió a 200.000 personas en un concierto en México

En un acto de "justicia cultural" y en medio de una fuerte polémica, el gobernador del estado mexicano de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, logró la llegada del artista norteamericano Marilyn Manson para un concierto gratuito en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) que congregó a 205.000 personas el pasado domingo, 10 de agosto.

La presentación del polémico rockero, que fue defendida por el gobernador como un acto de libertad de expresión, superó la oposición de grupos conservadores y religiosos, que consideraban su show inapropiado para un evento familiar.

"Mentes conservadoras" y el antecedente de Black Sabbath

La visita de Marilyn Manson revivió un debate histórico en el estado sobre la censura y la música, un tema que el gobernador mexicano, un amante de la música regional mexicana, ha defendido con pasión. En una entrevista con Billboard Español, el gobernador declaró que el objetivo era sacar al estado del "rezago cultural" que, en su opinión, ha sido perpetuado por "mentes conservadoras" que han satanizado el heavy metal durante años.

Gallardo trajo a colación el antecedente de 1989, cuando la banda Black Sabbath intentó presentarse en el estado pero su concierto fue bloqueado. Las autoridades de la época clausuraron el Estadio Plan de San Luis, argumentando que el grupo “promovía el satanismo y los antivalores”.

Ante las protestas de los grupos que exigían la cancelación del concierto de Manson, el gobernador respondió: “Siempre habrá voces opositoras, y Marilyn Manson las ha tenido no solo en México, también en otras partes del mundo. Pero si ya estuvo en Roma, si ya estuvo en la cuna del catolicismo, ¿por qué no puede estar en San Luis Potosí?”.

El mandatario, de 44 años, insistió en que no se trataba de un tema de religión, sino de justicia cultural y de crear un sentido de comunidad a través de la música.

Una noche de música estridente y polémica

A pesar de las más de 6.000 firmas recolectadas por una asociación conservadora y la aparición de una cabeza de vaca frente a la Catedral Metropolitana, el show de Manson se llevó a cabo sin contratiempos. Las filas kilométricas de jóvenes, algunos de ellos con el icónico maquillaje del artista, abarrotaron el Teatro del Pueblo para presenciar el concierto.

Durante 75 minutos, Manson, cuyo nombre de nacimiento es Brian Hugh Warner, deleitó a sus seguidores con éxitos como “The Beautiful People”, “Sweet Dreams (Are Made of This)” y “Disposable Teens”. Visiblemente emocionado, el cantante expresó en varias ocasiones su gratitud a la multitud.

La presentación en la FENAPO fue la segunda parada de su gira One Assassination Under God Tour, y ha marcado un hito en la historia cultural de San Luis Potosí, demostrando que la música y la libertad de expresión pueden triunfar sobre la censura.

Mira la programación en Red Uno Play