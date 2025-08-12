Jhonny Fernández cierra campaña en Santa Cruz con llamado a la unidad

El candidato presidencial por la Alianza La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, cerró este lunes su campaña electoral con un acto en el Cambódromo de Santa Cruz, acompañado por sus candidatos a diputados y senadores, así como por diversos sectores sociales que respaldan su postulación.

En su discurso, Fernández destacó la importancia de la unidad nacional y el respaldo ciudadano a su propuesta política.

“Aquí está el pueblo, aquí está Bolivia. El día de hoy ustedes están ratificando la firma que hice hace algunos minutos con sectores sociales. Van a pensar de todo, van a especular, pero nosotros pensamos en la unidad (…) ese voto oculto, una parte es de ustedes y vamos a ganar”, expresó ante sus seguidores.

El cierre de campaña contó con la presencia de simpatizantes que, con banderas y pancartas, manifestaron su apoyo al proyecto político de La Fuerza del Pueblo. Fernández reiteró que su propuesta busca integrar a todos los sectores y regiones del país para trabajar en un plan de desarrollo inclusivo y sostenible.

Con este evento, Jhonny Fernández concluyó oficialmente sus actividades proselitistas en Santa Cruz, en la recta final hacia las elecciones generales del 17 de agosto.

Mire el video:

