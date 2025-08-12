Jhonny Fernández cierra campaña en Santa Cruz con llamado a la unidad

Fernández reiteró que su propuesta busca integrar a todos los sectores y regiones del país para trabajar en un plan de desarrollo inclusivo y sostenible.
11/08/2025 21:13
El candidato presidencial por la Alianza La Fuerza del Pueblo, Jhonny Fernández, cerró este lunes su campaña electoral con un acto en el Cambódromo de Santa Cruz, acompañado por sus candidatos a diputados y senadores, así como por diversos sectores sociales que respaldan su postulación.
En su discurso, Fernández destacó la importancia de la unidad nacional y el respaldo ciudadano a su propuesta política.
“Aquí está el pueblo, aquí está Bolivia. El día de hoy ustedes están ratificando la firma que hice hace algunos minutos con sectores sociales. Van a pensar de todo, van a especular, pero nosotros pensamos en la unidad (…) ese voto oculto, una parte es de ustedes y vamos a ganar”, expresó ante sus seguidores.
El cierre de campaña contó con la presencia de simpatizantes que, con banderas y pancartas, manifestaron su apoyo al proyecto político de La Fuerza del Pueblo. Fernández reiteró que su propuesta busca integrar a todos los sectores y regiones del país para trabajar en un plan de desarrollo inclusivo y sostenible.
Con este evento, Jhonny Fernández concluyó oficialmente sus actividades proselitistas en Santa Cruz, en la recta final hacia las elecciones generales del 17 de agosto.
