Reportan que Jhonny Fernández no votó este domingo

La mesa N° 6 den la unidad educativa Virgen de Fátima, recinto electoral donde está habilitado el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cerró a las 16:00, después de las 8 horas continuas de atención a la población.

Uno de los jurados electorales, dijo que junto al alcalde cruceño otras 37 personas no acudieron a emitir su voto y 182 fueron a cumplir con su derecho democrático.

“Son las 16:00, pasadas las 8 horas de atención y como no hay nadie en la fila, estamos cerrando la mesa, el alcalde Jhonny Fernández no acudió a emitir su voto”, informó uno de los jurados de la mesa N°6.

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto, el alcalde cruceño fue abucheado por un grupo de vecinos cuando acudió a emitir su voto en el colegio Villa Fátima. La situación generó un fuerte ambiente de tensión, ya que algunos de los acompañantes de Fernández respondieron a los reclamos y casi llegaron a los golpes con los vecinos.

