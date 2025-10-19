TEMAS DE HOY:
operativos policiales ciudadano ABUSO SEXUAL

25ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Reportan que Jhonny Fernández no votó este domingo

Un jurado de la mesa N°6 dijo que el alcalde cruceño y otras 37 personas no acudieron a emitir su voto  

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 18:09

Escuchar esta nota

La mesa N° 6 den la unidad educativa Virgen de Fátima, recinto electoral donde está habilitado el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, cerró a las 16:00, después de las 8 horas continuas de atención a la población.

Uno de los jurados electorales, dijo que junto al alcalde cruceño otras 37 personas no acudieron a emitir su voto y 182 fueron a cumplir con su derecho democrático.

“Son las 16:00, pasadas las 8 horas de atención y como no hay nadie en la fila, estamos cerrando la mesa, el alcalde Jhonny Fernández no acudió a emitir su voto”, informó uno de los jurados de la mesa N°6.

Cabe recordar que el pasado 17 de agosto, el alcalde cruceño fue abucheado por un grupo de vecinos cuando acudió a emitir su voto en el colegio Villa Fátima. La situación generó un fuerte ambiente de tensión, ya que algunos de los acompañantes de Fernández respondieron a los reclamos y casi llegaron a los golpes con los vecinos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

Uno decide

19:00

Uno decide

19:55

Uno decide

21:00

Debate presidencial del tse

23:40

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD