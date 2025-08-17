Jhonny Fernández es increpado y abucheado por ciudadanos al emitir su voto

La jornada electoral en Bolivia vivió un episodio de tensión este domingo en Santa Cruz de la Sierra, cuando el alcalde y candidato presidencial Jhonny Fernández fue abucheado, silbado e insultado por un grupo de ciudadanos a su llegada al recinto electoral para emitir su voto.

Imágenes captadas por testigos muestran que, además de los gritos, algunos presentes lanzaron objetos hacia Fernández e intentaron agredirlo físicamente.

El momento más delicado se registró cuando dos personas que acompañaban al candidato intervinieron de manera física contra un joven que se encontraba en las inmediaciones mientras Fernández era increpado, generando conmoción entre los presentes.

Hasta el momento, Fernández no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Mira la programación en Red Uno Play