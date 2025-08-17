TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández es increpado y abucheado por ciudadanos al emitir su voto

El momento más delicado se registró cuando dos personas que acompañaban al candidato intervinieron de manera física contra un joven que se encontraba en las inmediaciones mientras Fernández era increpado, generando conmoción entre los presentes.

Charles Muñoz Flores

17/08/2025 13:13

Jhonny Fernández abucheado en Santa Cruz. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

La jornada electoral en Bolivia vivió un episodio de tensión este domingo en Santa Cruz de la Sierra, cuando el alcalde y candidato presidencial Jhonny Fernández fue abucheado, silbado e insultado por un grupo de ciudadanos a su llegada al recinto electoral para emitir su voto.

Imágenes captadas por testigos muestran que, además de los gritos, algunos presentes lanzaron objetos hacia Fernández e intentaron agredirlo físicamente.

Hasta el momento, Fernández no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

 

