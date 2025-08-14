TEMAS DE HOY:
Mujer muere tras dar a luz acribillamiento en el Trópico triple asesinato Santa Cruz

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Rosa Huanca, acompañante de Jhonny Fernández, propone fortalecer el turismo y la unidad del país

La aspirante a la vicepresidencia, originaria de Tiahuanacu, fue presentada por Jhonny Fernández a pocas horas de que se cierre el plazo para sustituciones rumbo a las elecciones generales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/08/2025 22:22

Bolivia

Escuchar esta nota

A 72 horas de las elecciones generales, el candidato presidencial Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) presentó oficialmente a su compañera de fórmula, Rosa Huanca, quien, según el actual alcalde cruceño, realizó su campaña “en silencio” hasta ahora.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Huanca afirmó que su principal propuesta es promover la unidad del país y fortalecer el turismo como motor económico.

Subrayó la necesidad de revalorizar los atractivos turísticos de los nueve departamentos, destacando las riquezas naturales, culturales y gastronómicas de Bolivia.

La aspirante a la vicepresidencia, originaria de Tiahuanacu, fue presentada por Jhonny​​​​​​​ Fernández a pocas horas de cerrarse el plazo para sustituciones rumbo a las elecciones generales.

“Tenemos que revalorizar nuestros atractivos turísticos, fortalecer nuestra gastronomía nativa, nuestra artesanía, la textilería, la cerámica... Nuestra Bolivia es muy rica y debemos mostrarla al mundo con orgullo”, dijo.

Johnny Fernández reveló que la elección de Huanca fue producto de un amplio consenso entre organizaciones sociales, alcanzando más del 90% de apoyo, y resaltó que su postulación representa un hecho histórico:

“Después de tantos años, un consenso nacional ha logrado que hoy una mujer sea la representante del Parlamento Nacional como presidenta nato de la Asamblea Legislativa”, señaló Fernández, en referencia a la futura vicepresidenta que, de ganar, presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Huanca, por su parte, aseguró haber recorrido gran parte del país, visitando diversas provincias, incluidas zonas alejadas como Ixiamas, San Buenaventura, Valle del Blanco y hasta la comunidad El Tigre.

“Nuestra gente nos recibió con cariño. Ellos nos dicen que cuando salimos en los medios, es como si ellos hablaran. Eso me emociona y me compromete”, manifestó. “Yo les amo mucho y muy pronto estaremos de cerca, de manitos. Estaré conociendo a los hermanos que viven en las fronteras y extremos de Bolivia. ¡Jallalla, Bolivia!”

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD