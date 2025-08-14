Rosa Huanca, acompañante de Jhonny Fernández, propone fortalecer el turismo y la unidad del país

A 72 horas de las elecciones generales, el candidato presidencial Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) presentó oficialmente a su compañera de fórmula, Rosa Huanca, quien, según el actual alcalde cruceño, realizó su campaña “en silencio” hasta ahora.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Huanca afirmó que su principal propuesta es promover la unidad del país y fortalecer el turismo como motor económico.

Subrayó la necesidad de revalorizar los atractivos turísticos de los nueve departamentos, destacando las riquezas naturales, culturales y gastronómicas de Bolivia.

La aspirante a la vicepresidencia, originaria de Tiahuanacu, fue presentada por Jhonny​​​​​​​ Fernández a pocas horas de cerrarse el plazo para sustituciones rumbo a las elecciones generales.

“Tenemos que revalorizar nuestros atractivos turísticos, fortalecer nuestra gastronomía nativa, nuestra artesanía, la textilería, la cerámica... Nuestra Bolivia es muy rica y debemos mostrarla al mundo con orgullo”, dijo.

Johnny Fernández reveló que la elección de Huanca fue producto de un amplio consenso entre organizaciones sociales, alcanzando más del 90% de apoyo, y resaltó que su postulación representa un hecho histórico:

“Después de tantos años, un consenso nacional ha logrado que hoy una mujer sea la representante del Parlamento Nacional como presidenta nato de la Asamblea Legislativa”, señaló Fernández, en referencia a la futura vicepresidenta que, de ganar, presidirá la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Huanca, por su parte, aseguró haber recorrido gran parte del país, visitando diversas provincias, incluidas zonas alejadas como Ixiamas, San Buenaventura, Valle del Blanco y hasta la comunidad El Tigre.

“Nuestra gente nos recibió con cariño. Ellos nos dicen que cuando salimos en los medios, es como si ellos hablaran. Eso me emociona y me compromete”, manifestó. “Yo les amo mucho y muy pronto estaremos de cerca, de manitos. Estaré conociendo a los hermanos que viven en las fronteras y extremos de Bolivia. ¡Jallalla, Bolivia!”

