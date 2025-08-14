Rosa Huanca Pérez es la acompañante de Jhonny para las elecciones

A pocas horas de que se cumpla el plazo para la inscripción de candidatos, Jhonny Fernández presentó a Rosa Huanca Pérez como su acompañante de fórmula rumbo a las elecciones generales que se celebrarán este domingo 17 de agosto.

El anuncio se realizó durante un acto en el departamento de La Paz, con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales. La nueva candidata a la Vicepresidencia reemplaza a Felipe Quispe, quien fue inhabilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en días pasados.

“Vamos a recibir a nuestra futura vicepresidenta de Bolivia, por La Fuerza del Pueblo, Rosa Huanca Pérez”, declaró Fernández durante la presentación, la cual estuvo acompañada por una ceremonia indígena tradicional en la que Huanca recibió la wiphala, símbolo de identidad y unidad de los pueblos originarios.

Rosa Huanca Pérez es licenciada en Turismo y en Comunicación, oriunda de Tiwanaku. Además, cuenta con formación técnica en Agronomía y Zootecnia.

“Trabajaremos en unidad, Bolivia nos necesita”, afirmó la candidata vicepresidencial, agradeciendo el respaldo de la alianza política y destacando su compromiso con los sectores sociales que representan la base del movimiento.

