Jhonny Fernández anuncia reunión con el presidente Rodrigo Paz por tema lluvias

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, informó que se prevé una reunión con todos los alcaldes del país y el presidente electo Rodrigo Paz, con el objetivo de abordar los principales problemas y emergencias que enfrentan los municipios.

La cita, que se realizará en las próximas semanas, busca establecer una agenda conjunta para atender las necesidades locales, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias.

Fernández adelantó que, mientras se concreta este encuentro, ya se trabaja de manera coordinada con Defensa Civil en la presentación de un presupuesto destinado a reforzar los diques del río Piraí y del río Grande.

Según explicó, este proyecto es de carácter urgente, ya que ambos cauces representan zonas de alto riesgo durante los periodos de crecida, lo que podría provocar inundaciones en distintos sectores del departamento.

Finalmente, Fernández valoró la experiencia de las nuevas autoridades nacionales y la inclusión de profesionales con trayectoria en la función pública, lo que permitirá acelerar los procesos administrativos.

“Hay gente con conocimiento y también nuevos equipos en áreas estratégicas. Hay que dejar que trabajen y terminen de conformar sus equipos para avanzar con los proyectos que el país necesita”, concluyó.

