¡Trágico! Pareja cae al vacío por un acantilado de 400 metros dentro de un vehículo

Una pareja perdió la vida de forma trágica en la madrugada del pasado 4 de agosto tras caer por un acantilado de 400 metros en la región montañosa de Espírito Santo, Brasil. Las autoridades locales investigan un trágico y peculiar accidente en el que las víctimas se encontraban dentro de su vehículo en el momento de la caída.

Movimiento en el auto, la teoría principal

El detective a cargo del caso, Alberto Roque Peres, sostiene que la pareja se encontraba en un encuentro íntimo en el interior del automóvil, el cual estaba estacionado muy cerca del borde del precipicio. "Lo que imaginamos es que el movimiento dentro del coche empujó el vehículo, lo hizo avanzar unos metros y luego cayó al vacío", explicó el detective.

La investigación se basa en el hallazgo de los cuerpos sin ropa, el freno de mano puesto y los cinturones de seguridad sin usar. Estos detalles sugieren que la pareja no estaba conduciendo, lo que fortalece la teoría de que el movimiento dentro del vehículo fue lo que provocó la caída, según publica el portal Milenio.

El trágico hallazgo

Los cuerpos fueron encontrados a más de 100 metros del auto, que quedó destrozado en el fondo del acantilado. Un trabajador de la zona fue quien encontró el vehículo a primera hora de la mañana y alertó a la policía. Los bomberos tuvieron que realizar un difícil descenso para recuperar los cuerpos de las víctimas, quienes habrían salido despedidas del motorizado al chocar contra una roca.

A pesar de que la investigación aún está en curso, el comisario Peres aclaró que no hay indicios de que se haya cometido un delito: "Todo apunta a que, efectivamente, fue un accidente mortal". Residentes de la zona reportaron haber escuchado un "ruido muy fuerte" en la madrugada, pero la oscuridad impidió que alguien pudiera identificar lo ocurrido.

