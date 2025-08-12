TEMAS DE HOY:
Internacional

Dos bolivianas detenidas en Argentina con 215 cápsulas de cocaína ocultas en medias y en el estómago

Las detenidas fueron trasladadas a un hospital, donde se confirmó que habían ingerido gran parte de la droga.

Red Uno de Bolivia

11/08/2025 21:06

Foto: Redes Sociales.
Argentina

En el marco de un control rutinario, efectivos de Gendarmería Nacional en Catamarca, Argentina, detuvieron la marcha de un micro y, al realizar la inspección, notaron que dos pasajeras mostraban signos de nerviosismo.

Durante la requisa, se hallaron 215 cápsulas de cocaína en su posesión, según informó el diario argentino Crónica. De ellas, 46 cápsulas estaban ocultas dentro de unas medias, mientras que las restantes habían sido ingeridas.

Las mujeres no contaban con ingreso legal al país. El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó en un comunicado oficial el hallazgo de las 215 cápsulas.

Ante la sospecha de que ambas transportaban más droga en el interior de su cuerpo, fueron trasladadas al Hospital San Juan Bautista de la capital provincial para realizar estudios médicos. Allí se constató la presencia de cuerpos extraños y quedaron internadas hasta evacuar la totalidad de las sustancias.

Según las autoridades, las mujeres viajaban desde Jujuy hacia Mendoza con un total de 2 kilos y 44 gramos de cocaína. Tras el procedimiento, ambas quedaron detenidas.

 

