¡Se movilizaron los bomberos! Joven casi pierde el dedo por su ajustado anillo (Video)

Un equipo de bomberos en Argentina realizó un exitoso rescate que se ha vuelto viral en TikTok, salvando el dedo de una joven que estaba peligrosamente atrapado por un anillo doble. El incidente, compartido por la propia afectada, puso de manifiesto el ingenio y la rapidez de los rescatistas.

Julieta, la protagonista del incidente, compartió un video en sus redes sociales que documentaba el tenso momento. El video mostraba su dedo índice de color morado y visiblemente comprimido por un anillo doble. La joven, en su publicación, tituló el clip con la frase: “Me cortan el anillo antes de perder el dedo”, lo que dejaba claro el riesgo de la situación.

Los bomberos usaron una sierra eléctrica de precisión para cortar el metal. Para evitar que la fricción lastimara la piel de Julieta, aplicaron simultáneamente un chorro de agua con una jeringa. Esta medida de precaución fue crucial, especialmente porque se trataba de un anillo doble y requirió de dos cortes para ser retirado por completo.

Tras varias maniobras precisas, los bomberos lograron liberar el dedo de Julieta, quien mostró su alivio y agradecimiento. En la publicación, calificó a los rescatistas como “capos mal” y mostró el estado de su dedo ya sin el anillo, destacando la importancia de la rápida acción de los rescatistas.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play