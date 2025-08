Las redes sociales, una vez más, nos regalaron una historia tan cotidiana como entrañable. Una usuaria de X (ex Twitter) decidió compartir con sus seguidores una captura de pantalla de una antigua conversación con su actual novio, y el contenido no tardó en viralizarse.

“Dios, encontré este chat viejo con mi novio (que en su momento sólo nos gustábamos) y es durísimo que haya tenido que remar en base a esto, pobre”, escribió la joven, acompañando el tuit con una imagen que dejó a más de uno entre la risa y la ternura.

En el mensaje rescatado, él, con una dosis evidente de romanticismo, le había escrito: “Quiero hacerte la persona más feliz del mundo. Te lo prometo". La respuesta de ella, sin piedad, fue un seco: “No sé si voy a llegar a ser tu novia”, seguido de un abrupto cambio de tema: “Acaba de hacer un gol Reus con asistencia de Sancho. Se me caen las lágrimas.”

La frialdad de la respuesta contrastada con la intensidad del joven enamorado despertó empatía, risas y muchos comentarios entre los internautas. El posteo cosechó cientos de likes y un sinfín de reacciones.

“Él todo enamorado y vos contándole sobre el gordo Sancho”, escribió un usuario. Otros sumaron: “Era remar en dulce de leche, ¿cómo seguís después de eso?”, “Lo odiabas y no te diste cuenta”, “No lo quemés que ahora es tu novio”, e incluso uno confesó: “A mí me decían eso igual y me daban más ganas de remar”.

La publicación no solo despertó risas, sino también reflexiones sobre las vueltas del amor y lo difícil —pero a veces gratificante— que puede ser insistir cuando el otro aún no está listo. Lo cierto es que, pese al frío inicio, la historia tuvo un final feliz.

“No sé si voy a llegar a ser tu novia”, dice el viejo chat de una pareja que se volvió viral en X. Foto: X/@delfinabrnc

