¡Lo humillaron! Conductores de TV atacan a cronista en su primer día en Paraguay

Un hecho lamentable en la televisión paraguaya ha desatado una ola de indignación en redes sociales. Un joven cronista fue humillado en vivo por los conductores del programa “Paraguay en Vivo”, transmitido por Canal Trece, durante su primer día de trabajo.

El episodio, que fue registrado en video y rápidamente viralizado en redes, muestra al periodista William Emery cometiendo un inocente error al confundir el nombre de la conductora Fernanda Robles, a quien saludó como “Fernando”. La reacción fue inmediata y desproporcionada.

“Sácale del aire a este muchacho. Fuera, váyase a su casa a estudiar otra vez periodismo”, lanzó al aire Robles, visiblemente molesta. Pero no fue todo. Al ser consultado si seguía a sus compañeros en redes sociales, Emery respondió sinceramente que no recordaba si seguía a Robles. Esto encendió aún más la furia de la conductora, quien sentenció: “Hasta hoy vas a estar acá, amigo. Suerte. Mañana ya no vas a entrar”.

En tono sarcástico, la comunicadora incluso se refirió a un excronista del programa, Denis Barrios: “A Barrios le dije que era un pirevai, y mirá dónde está ahora, jugando play en su casa”.

Ola de repudio y escrache en redes

Las redes sociales estallaron. El video fue reproducido millones de veces en pocas horas y cientos de usuarios salieron en defensa del joven cronista. Comentarios como “Imagínense su primer día al aire y que te humillen así” o “Botón para que renuncie esta infumable” llenaron las publicaciones de Canal Trece y el perfil de Robles, a quien exigieron que sea apartada del programa.

También se activaron campañas para denunciar las cuentas de la conductora y presionar al canal para que tome medidas.

El Sindicato de Periodistas del Paraguay no tardó en pronunciarse, exigiendo respeto hacia los trabajadores de prensa y, especialmente, hacia aquellos que recién comienzan. “La violencia simbólica y verbal no puede naturalizarse en los medios”, señalaron en un comunicado.

Las disculpas (¿tardías?) de los conductores

Ante la presión mediática, los tres conductores involucrados en la polémica ofrecieron disculpas públicas.

Fernanda Robles publicó un mensaje en Instagram reconociendo su error: “Me equivoqué. En el momento no dimensioné el impacto que podía tener. Pasé un límite que nunca debí cruzar. Agradezco a quienes me ayudaron a tomar conciencia y me comprometo a actuar con mayor empatía”.

Sus compañeros, Oscar Lovera y “Toto” González, también se manifestaron. Lovera pidió disculpas asegurando que se comunicó directamente con Emery, y González asumió su responsabilidad como conductor del programa: “Este fue un penoso momento al aire que no representa el día a día laboral en nuestro canal. Ojalá sea el primero de muchos enlaces que nos toque compartir”.

Mientras el canal aún no ha emitido una postura institucional, se espera que en la próxima emisión del programa, los presentadores se disculpen en vivo.

La ciudadanía sigue con atención el caso, con una clara exigencia: que los medios de comunicación no reproduzcan la humillación como espectáculo, y que el respeto y la empatía sean la regla, no la excepción.

Mira la programación en Red Uno Play