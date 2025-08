Emoción y esfuerzo detrás de cámaras: Así se vivió la final de La Gran Batalla

La final de La Gran Batalla no solo se vivió con pasión en el escenario, sino que también fue un despliegue de emociones y arduo trabajo tras bastidores. La producción de Red Uno movilizó un equipo completo para llevar la magia del espectáculo a los hogares bolivianos.

Desde los estudios de la cadena hasta el Coliseo Santa Rosita, sonidistas, camarógrafos, coordinadores, vestuaristas, maquilladores y tramoyistas trabajaron incansablemente. Decenas de personas se movilizaron para asegurar que el escenario estuviera listo y los cambios entre presentaciones se hicieran a la perfección, garantizando así la mejor calidad de imagen y sonido.

Los jurados comparten sus emociones

Los jurados del programa, Gabriela Zegarra, Rodrigo Massa, Elka Meyer y Tito Larenti, no pudieron ocultar su emoción ante la final. “Nos han hecho sudar de nervios. Estábamos muy contentos. Llegamos casi hasta las lágrimas. Algunos de los jurados sí han llorado porque esta noche ha sido magnífica. Sabemos todo el esfuerzo que han tenido no solamente los famosos, sino todo el equipo en general”, afirmó Gabriela Zegarra, quien agradeció ser parte de la primera temporada del show.

Tito Larenti se sumó a la emoción, destacando la final como un sueño hecho realidad. “Un Joseph Jaldín que se ganó el corazón de la gente, no solamente de La Paz, sino de todo el país. Un trabajo espectacular que hizo Factory. Claudio Arduz también con Be Yourself que son espectaculares. La verdad que fue una final soñada para todos”, comentó.

Rodrigo Massa compartió que el mayor regalo que le dio el programa fue el cariño del público. “El cariño del público, de la gente, de los niños, de verdad, que es algo que jamás había vivido en mi vida”, dijo, y además adelantó que pronto vendrá la segunda temporada.

Por su parte, Elka Meyer, la “llorona” del jurado, describió la noche como “una final hermosa, impactante, llena de emociones” y felicitó al público por haber elegido con “sabiduría” a los campeones.

El esfuerzo y la emoción culminaron con la victoria de Joseph Jaldín y la academia Factory. El equipo de La Paz se consagró como el primer campeón de La Gran Batalla tras recibir el respaldo mayoritario del público y se llevó el premio de 100 mil bolivianos. Con una producción de talla internacional y el público como protagonista, el reality show de lip sync demostró ser un éxito rotundo en la televisión boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play