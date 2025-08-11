[Imágenes sensibles] Camión atropella intencionalmente a un grupo de personas

VIDEO: El conductor ahora es buscado por las autoridades, mientras los heridos reciben atención médica.
11/08/2025 13:58
Escuchar esta nota
El terrible hecho se registró en una ciudad de Rusia, cámaras de seguridad lograron captar el momento en que un camión retrocede y atropella intencionalmente a un grupo de personas que permanecía en la calle.
Todo quedó grabado, y en las imágenes se ve a las personas, que permanecían de pie, a pocos metros del vehículo.
De manera impresionante, el motorizado retrocede y arrolla a las personas, luego da marcha para adelante y sale huyendo del lugar.
Autoridades están en busca del conductor, y el proceso de investigación se apertura por intente de asesinato.
