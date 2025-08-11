La historia que el Dibu le dedicó a un jugador de River

El pasado sábado, en el duelo entre River e Independiente por el Torneo Clausura, el jugador Germán Pezzella sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. El defensor central debió ser reemplazado por Sebastián Boselli en el minuto 43 y se retiró del campo de juego entre lágrimas.

Tras la dura lesión que sufrió el defensor, múltiples futbolistas le demostraron su apoyo en las redes sociales. Entre ellos destaca el Dibu Martínez, el arquero de la Selección argentina, quien resubió una publicación de River a sus historias de Instagram y escribió: “Estamos con vos, hermano”.

El mensaje de apoyo del Dibu a Pezzella tras su lesión. (Foto: Instagram - @emi_martinez26)

Además del arquero del Aston Villa, Marcos Acuña, compañero de Pezzella en la Selección argentina y en River subió una foto con él y expresó: “Mucha fuerza amigo. Dale que volvés más fuerte”. También le dejaron mensajes de apoyo Sebastián Driussi, Gonzalo Martínez y Lucas Martínez Quarta, según publica el portal TN.

Debido a la lesión sufrida, el defensor de 34 años será baja entre 8 y 9 meses y no disputará más partidos en lo que queda de la temporada. Además, como ya había cerrado el plazo para enviar la lista de futbolistas para los octavos de final de la Libertadores, Marcelo Gallardo no lo podrá reemplazar y deberá afrontar la instancia con un jugador menos.

Germán Pezzella (Foto: Fotobaires)

