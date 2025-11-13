¡Será "bien mexicanota"! Christian Nodal revela detalles de su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar

Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes han estado en el ojo del huracán mediático desde que hicieron pública su relación, se encuentran ya organizando los detalles de su boda religiosa, la cual se sumará a su enlace civil realizado en julio de 2024.

Fue el propio Christian Nodal quien, de paso por Las Vegas como invitado a los Latin Grammy 2025, reveló el toque especial que desea para la ceremonia. Al ser cuestionado sobre la boda, el cantante, de 26 años, primero bromeó: "¡Yo ya estoy casado!", pero luego confirmó que el enlace eclesiástico sí se llevará a cabo y le gustaría que fuera "bien mexicanota", informa El Universal.

Una unión en 2026

Aunque Nodal ofreció un detalle sobre el estilo, fue Ángela Aguilar quien previamente había compartido la fecha con un grupo de fans en Estados Unidos, señalando que la unión por la Iglesia se realizaría en mayo de 2026.

La pareja se casó por la vía civil en una ceremonia privada con cerca de 50 invitados en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México, apenas un mes después de confirmar su romance. Este anuncio se dio poco después de que Nodal anunciara su separación de la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti, de dos años.

A pesar de los meses complicados que han enfrentado debido a la polémica y el ciberbullying en redes sociales, Nodal y Aguilar han decidido enfocarse en sus compromisos profesionales y en su relación.

Ambos se encuentran cumpliendo sus giras musicales en Estados Unidos, donde han aprovechado para dedicarse elogios. Nodal, al ser consultado sobre su esposa, lanzó un comentario enalteciendo su trabajo: "Ángela es una gran gran artista y tiene un gran corazón". Por su parte, la hija de Pepe Aguilar ha agradecido el apoyo de sus fans en sus conciertos y lo ha nombrado en varias ocasiones en el escenario, demostrando que siguen adelante con su amor.

Mira la programación en Red Uno Play