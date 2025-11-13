Día del Hombre: ¿habrá feriado en Bolivia? Esto es lo que se sabe

El miércoles 19 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Hombre, pero en Bolivia no habrá feriado. Tampoco se concretó el asueto que se evaluaba para el 15 de noviembre, fecha que buscaba institucionalizarse como el Día del Hombre Boliviano.

La iniciativa, que proponía una media jornada de descanso, fue aprobada por la Cámara de Senadores el 15 de octubre, pero no avanzó en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley quedó paralizado debido al cierre de la gestión legislativa.

Como resultado, el 15 y el 19 de noviembre se mantienen como días laborales normales, salvo que el Ministerio de Trabajo emita alguna disposición excepcional de último momento.

