TEMAS DE HOY:
Recién nacido abandonado Prófugo Hombre hallado sin vida

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Día del Hombre: ¿habrá feriado en Bolivia? Esto es lo que se sabe

El proyecto que proponía declarar el 15 de noviembre como Día del Hombre Boliviano con media jornada de asueto quedó estancado en Diputados y no será aplicado este año.

Silvia Sanchez

13/11/2025 17:04

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El miércoles 19 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día Internacional del Hombre, pero en Bolivia no habrá feriado. Tampoco se concretó el asueto que se evaluaba para el 15 de noviembre, fecha que buscaba institucionalizarse como el Día del Hombre Boliviano.

La iniciativa, que proponía una media jornada de descanso, fue aprobada por la Cámara de Senadores el 15 de octubre, pero no avanzó en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley quedó paralizado debido al cierre de la gestión legislativa.

Como resultado, el 15 y el 19 de noviembre se mantienen como días laborales normales, salvo que el Ministerio de Trabajo emita alguna disposición excepcional de último momento.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD