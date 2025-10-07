Fotos: Christian Nodal sorprende con los resultados de su transformación física

El cantante mexicano Christian Nodal ha dejado impresionados a sus seguidores tras compartir en sus historias de Instagram una serie de imágenes que evidencian un cambio físico significativo.

El cantante apareció con el torso descubierto y una figura más atlética, resultado de meses de ejercicio y dedicación.

En sus publicaciones, Nodal usó la canción A mí no me tumba nadie del músico Sen Senra, que sus fans interpretaron como un mensaje de fuerza y resistencia ante los problemas que ha vivido. Con un abdomen plano y un cuerpo más tonificado, el cantante mostró con orgullo su progreso.

Aunque no dio detalles sobre sus ejercicios o dieta, quedó claro que la constancia y disciplina fueron claves para lograr este cambio. Además, Nodal ha destacado la importancia de cuidar su salud mental durante este proceso.

