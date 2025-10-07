TEMAS DE HOY:
Fotos: Christian Nodal sorprende con los resultados de su transformación física

El artista se encuentra en medio de grandes cambios que se ven reflejados en su físico.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/10/2025 10:13

México

El cantante mexicano Christian Nodal ha dejado impresionados a sus seguidores tras compartir en sus historias de Instagram una serie de imágenes que evidencian un cambio físico significativo.

El cantante apareció con el torso descubierto y una figura más atlética, resultado de meses de ejercicio y dedicación.

En sus publicaciones, Nodal usó la canción A mí no me tumba nadie del músico Sen Senra, que sus fans interpretaron como un mensaje de fuerza y resistencia ante los problemas que ha vivido. Con un abdomen plano y un cuerpo más tonificado, el cantante mostró con orgullo su progreso.

Aunque no dio detalles sobre sus ejercicios o dieta, quedó claro que la constancia y disciplina fueron claves para lograr este cambio. Además, Nodal ha destacado la importancia de cuidar su salud mental durante este proceso.

