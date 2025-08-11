Gobernación de La Paz emitirá este jueves el Auto de Buen Gobierno para las elecciones del domingo

La Gobernación de La Paz anunció que este jueves emitirá el Auto de Buen Gobierno para garantizar el orden y la seguridad durante las elecciones generales previstas para el 17 de agosto.

“El día jueves vamos a hacer la resolución a nivel departamental, el auto de buen gobierno, como siempre en cualquier elección”, afirmó el gobernador Santos Quispe en conferencia de prensa.

La Gobernación coordina con el Tribunal Electoral Departamental de La Paz y la Policía Nacional la implementación de un plan regulatorio para asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Entre las acciones previstas está la suspensión temporal de las operaciones de las líneas de transporte por cable de Mi Teleférico, así como del transporte terrestre, lacustre, ferroviario y aéreo en toda la jurisdicción departamental.

El Auto de Buen Gobierno también incluirá prohibiciones durante el período electoral, como la portación de armas de fuego, la realización de reuniones o espectáculos públicos, y el consumo y expendio de bebidas alcohólicas.

Con estas medidas, la Gobernación de La Paz busca resguardar el orden público y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente seguro y pacífico.

Mira la programación en Red Uno Play