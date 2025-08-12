TEMAS DE HOY:
Arturo Heredia: la Asamblea necesita menos levantamanos y más propuestas

El candidato a senador por APB Súmate, afirma que el país necesita un Legislativo con formación, capacidad de fiscalización y propuestas.

Naira Menacho

12/08/2025 0:10

Foto: Captura.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Abogado de profesión y con más de 30 años de experiencia, Arturo Heredia, candidato a senador por APB Súmate, afirmó que, tras 20 años en los que Bolivia tuvo “las peores Asambleas Legislativas”, es necesario que el nuevo órgano esté conformado por personas con un mínimo de formación y con propuestas en favor del Estado boliviano.

"Desde hace 20 años hemos visto las peores Asambleas Legislativas que ha tenido el país, y eso llevó al descalabro político, económico y social. La primera medida que quiero proponer, y no es por discriminación, es que los asambleístas tengan un mínimo de formación, porque ya no pueden ser simples levantamanos", señaló.

Una nueva Asamblea requiere opositores con propuestas en favor del Estado

Ante la posibilidad de que ninguna organización política alcance la mayoría en la Asamblea y sea necesario buscar alianzas, Heredia sostuvo que la tarea de la oposición debe ser “oponerse con propuestas en pro del Estado boliviano”.

"Es necesario realizar un diálogo y la concertación", agregó, destacando que una de las características del candidato presidencial Manfred Reyes Villa es “llamar al consenso y a la reconciliación de los bolivianos”.

 

