Adalid Jorge Aguilar

Elecciones 2025: concluye cómputo y se confirma segunda vuelta entre PDC y Libre

Confirmada la segunda vuelta: PDC de Rodrigo Paz y Libre de Jorge Quiroga se medirán el 19 de octubre

Hans Franco

21/08/2025 18:18

Foto: TSE concluye conteo de votos electorales al 100%  
La Paz

Escuchar esta nota

Los nueve Tribunales Electorales Departamentales concluyeron el recuento de votos, consolidando la segunda vuelta electoral para el 19 de octubre entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Rodrigo Paz, y la Alianza Libre, de Jorge Quiroga.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que dará a conocer el cómputo oficial final el próximo martes 26 de agosto, una vez recibidos todos los informes departamentales.

Los datos incluyen el porcentaje de votos de bolivianos en el exterior. 

Resultados finales por organización política

  • PDC: 32,06%

  • Libre: 26,70%

  • Unidad: 19,69%

  • Alianza Popular: 8,51%

  • Súmate: 6,75%

  • MAS: 3,17%

  • Fuerza del Pueblo: 1,67%

  • Libertad y Progreso ADN: 1,45%

 

Participación ciudadana

De los 7.936.515 ciudadanos habilitados, se emitieron 6.900.518 votos en 35.253 actas computadas a nivel nacional.

La distribución fue la siguiente: votos válidos 77,63%, blancos 2,50%, nulos directos 19,78% y nulos por declinación 0,09%.

Camino a la segunda vuelta

Con estos resultados, ninguno de los candidatos superó el 50% más uno ni alcanzó el 40% con 10 puntos de diferencia, lo que activa el mecanismo de balotaje previsto en la normativa electoral.

La segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Jorge Quiroga está fijada para el 19 de octubre.

Mire los resultados publicados por el Órgano Electoral: 

Mire el video: 

 

 

