TSE presentará los resultados oficiales el próximo martes y convocará a la segunda vuelta electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que la Sala Plena definió que el próximo martes, 26 de agosto, a las 10:00 de la mañana, se realizará la presentación oficial de los resultados de las elecciones generales en instalaciones del TSE.

“Sala Plena ha determinado que esta presentación final de resultados será el próximo martes a las 10 de la mañana en este Tribunal Supremo Electoral (…) para dar a conocer el cómputo oficial”, señaló Ávila.

Hasta la mañana del jueves, ocho departamentos ya habían concluido el conteo de votos y únicamente Cochabamba continuaba con el cómputo, por lo que se prevé que el proceso concluya en las próximas horas.

El martes, 26 de agosto, el TSE lanzará la convocatoria para la segunda vuelta electoral, prevista para el 19 de octubre.

En cuanto al financiamiento del balotaje, Ávila explicó que ya se iniciaron las gestiones con el Órgano Ejecutivo para garantizar los recursos necesarios, aunque aún no se ha definido el monto exacto que se requerirá.

