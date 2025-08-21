TED de Cochabamba concluye cómputo: voto nulo alcanzó el 33,30%

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba concluyó el cómputo oficial de las elecciones generales del 17 de agosto, donde el voto nulo se impuso con el 33,30%.

En segundo lugar, se ubicó el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 28,62%, seguido muy de cerca por Libre, que obtuvo 28,14%.

Resultados departamentales

PDC: 28,62%

Libre: 28,14%

Súmate: 15,70%

Alianza Popular: 12,58%

Unidad: 10,11%

MAS: 2,00%

Libertad y Progreso ADN: 1,51%

Fuerza del Pueblo: 1,35%

De acuerdo con el TED, los votos válidos representaron el 64,57%, mientras que los votos en blanco alcanzaron el 2,12%. En total, se emitieron 1.284.838 votos en el departamento.

Un resultado llamativo

El alto porcentaje de voto nulo refleja un mensaje de rechazo electoral en Cochabamba, superando incluso a los dos partidos con mayor votación.

