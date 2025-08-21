TED de Cochabamba concluye cómputo: voto nulo alcanzó el 33,30%

De acuerdo con el TED, los votos válidos alcanzaron el 64,57%, mientras que los votos en blanco fueron el 2,12%. En total, en el departamento se emitieron 1.284.838 sufragios.
21/08/2025 18:31
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba concluyó el cómputo oficial de las elecciones generales del 17 de agosto, donde el voto nulo se impuso con el 33,30%.
En segundo lugar, se ubicó el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 28,62%, seguido muy de cerca por Libre, que obtuvo 28,14%.
Resultados departamentales
PDC: 28,62%
Libre: 28,14%
Súmate: 15,70%
Alianza Popular: 12,58%
Unidad: 10,11%
MAS: 2,00%
Libertad y Progreso ADN: 1,51%
Fuerza del Pueblo: 1,35%
De acuerdo con el TED, los votos válidos representaron el 64,57%, mientras que los votos en blanco alcanzaron el 2,12%. En total, se emitieron 1.284.838 votos en el departamento.
Un resultado llamativo
El alto porcentaje de voto nulo refleja un mensaje de rechazo electoral en Cochabamba, superando incluso a los dos partidos con mayor votación.
