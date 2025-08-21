TEMAS DE HOY:
TED de Cochabamba concluye cómputo: voto nulo alcanzó el 33,30%

De acuerdo con el TED, los votos válidos alcanzaron el 64,57%, mientras que los votos en blanco fueron el 2,12%. En total, en el departamento se emitieron 1.284.838 sufragios.

Hans Franco

21/08/2025 18:31

Foto: Porcentajes de votación electoral en el departamento de Cochabamba (TSE)
El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba concluyó el cómputo oficial de las elecciones generales del 17 de agosto, donde el voto nulo se impuso con el 33,30%.

En segundo lugar, se ubicó el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con 28,62%, seguido muy de cerca por Libre, que obtuvo 28,14%.

Resultados departamentales

  • PDC: 28,62%

  • Libre: 28,14%

  • Súmate: 15,70%

  • Alianza Popular: 12,58%

  • Unidad: 10,11%

  • MAS: 2,00%

  • Libertad y Progreso ADN: 1,51%

  • Fuerza del Pueblo: 1,35%

De acuerdo con el TED, los votos válidos representaron el 64,57%, mientras que los votos en blanco alcanzaron el 2,12%. En total, se emitieron 1.284.838 votos en el departamento.

Un resultado llamativo

El alto porcentaje de voto nulo refleja un mensaje de rechazo electoral en Cochabamba, superando incluso a los dos partidos con mayor votación.

 

