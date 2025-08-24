TEMAS DE HOY:
Uno decide

TSE anuncia debates oficiales en la segunda vuelta: presidenciables y vicepresidenciales frente a frente

El vocal Gustavo Ávila adelantó que el TSE definirá medidas más estrictas respecto al uso de celulares en los recintos electorales y en el control de la campaña.

Hans Franco

24/08/2025 14:10

Foto: Gustavo Ávila, vocal del TSE (Red Uno)
La Paz

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este domingo que la segunda vuelta electoral contará con dos debates oficiales entre los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia.

“Va a haber sorteo de jurados, va a haber propaganda electoral, van a haber dos debates de presidentes y vicepresidentes”, señaló en entrevista con Red Uno, subrayando la importancia de estos espacios para que la ciudadanía contraste las propuestas y visiones de país.

Ávila adelantó además que el TSE definirá medidas más estrictas sobre el uso de celulares en recintos electorales y en el control de la campaña.

“En el tema del uso de celulares definitivamente vamos a tomar una determinación para este proceso electoral. De la misma manera, para la campaña electoral en esta segunda vuelta vamos a ser más rigurosos”, indicó.

El organismo electoral prevé oficializar en los próximos días el calendario detallado de las actividades previas a la jornada de votación.

