TSE anuncia debates oficiales en la segunda vuelta: presidenciables y vicepresidenciales frente a frente

El vocal Gustavo Ávila adelantó que el TSE definirá medidas más estrictas respecto al uso de celulares en los recintos electorales y en el control de la campaña.
24/08/2025 14:10
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó este domingo que la segunda vuelta electoral contará con dos debates oficiales entre los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia.
“Va a haber sorteo de jurados, va a haber propaganda electoral, van a haber dos debates de presidentes y vicepresidentes”, señaló en entrevista con Red Uno, subrayando la importancia de estos espacios para que la ciudadanía contraste las propuestas y visiones de país.
Ávila adelantó además que el TSE definirá medidas más estrictas sobre el uso de celulares en recintos electorales y en el control de la campaña.
“En el tema del uso de celulares definitivamente vamos a tomar una determinación para este proceso electoral. De la misma manera, para la campaña electoral en esta segunda vuelta vamos a ser más rigurosos”, indicó.
El organismo electoral prevé oficializar en los próximos días el calendario detallado de las actividades previas a la jornada de votación.
