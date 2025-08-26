¿Es posible subir la Renta Dignidad a Bs 2.000? Esto dice el diputado Rada

El diputado plurinominal del Partido Demócrata Cristiano (PDC) por Santa Cruz, Ricardo Rada, respaldó la propuesta del candidato a vicepresidente Edman Lara, quien planteó elevar la Renta Dignidad a Bs 2.000.

En entrevista con el programa Uno Decide de la Red Uno, Rada aseguró que la iniciativa no es demagógica y que será posible cumplirla en el marco de una reactivación económica.

“El capitán ve la necesidad de la gente y da una propuesta, que no significa que no se vaya a cumplir. Somos conscientes de que, al reactivar la economía, los recursos van a llegar”, afirmó.

El diputado explicó que los recursos para cubrir el aumento provendrían de la reducción de gastos y la eliminación paulatina de la subvención de combustibles.

“Quizás lleguemos al cuarto o al quinto año cumpliendo nuestra promesa; el objetivo es darles ese aumento a los ancianitos”, señaló.

Además, planteó que los beneficiarios puedan acceder a tarjetas para la compra de alimentos producidos en Bolivia, lo que fortalecería la economía interna.

Compromiso político

Rada rechazó las críticas que califican la medida de irrealizable y sostuvo que todo depende de la voluntad política.

“Existe la forma. Cuando hay voluntad y gente honesta queriendo servir, todo es posible”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play