Senadora electa del PDC propone replicar el modelo económico cruceño para salir de la crisis

La senadora electa por Santa Cruz del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Paola López, propuso replicar el modelo económico cruceño a nivel nacional para sacar al país de la crisis actual. Flores, quien fue elegida para representar a su departamento, hizo estas declaraciones poco después de confirmarse los resultados de las elecciones.

La senadora electa expresó su alegría por los resultados y la oportunidad de llevar la voz del sector privado y empresarial al parlamento. "Estamos muy contentos de representar a los ciudadanos que venimos ya accionando desde el empresariado, desde el privado, tratando de hacer mejores días", afirmó López.

La legisladora electa destacó que el parlamento tiene el reto de trabajar en consenso para el beneficio de todos los sectores. "Estamos muy convencidos que todas las fuerzas, todas las bancadas que se ven representadas ahora nos tenemos que sentar a dialogar, a conciliar y a lograr un fin común que es salir de esta crisis", enfatizó.

López también se refirió a la necesidad de un cambio de modelo de gobierno, señalando que el anterior llevó al país a una profunda crisis. "Estamos muy contentos, sobre todo de que nos estamos librando de muchos años de un modelo de gobierno que nos estaba llevando a esta crisis", manifestó.

Para la senadora, Santa Cruz es el motor económico de Bolivia y su modelo debe ser un ejemplo para los demás departamentos. "Siempre me pongo la verde y blanco porque como representante y creyente de que Santa Cruz es donde se tiene que reactivar la economía para que los demás departamentos copien el modelo", concluyó. La senadora electa espera que esta propuesta sea una de las principales iniciativas en su gestión legislativa.

