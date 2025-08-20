Senador de Libre pide reunión a la CAO para coordinar la reactivación económica

El senador electo por la alianza Libre, Leonardo Roca, solicitó una reunión al presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, con el objetivo de coordinar acciones inmediatas para reactivar la economía nacional, haciendo énfasis en el potencial del sector agropecuario.

“Creo que esperar dos meses más para asumir los diferentes curules es bastante tiempo, y estamos enfrentando una crisis profunda”, declaró Roca este martes. “El día de hoy se ha recepcionado la carta dirigida al presidente de la CAO solicitando hora y fecha para empezar a trabajar de manera coordinada”, anunció.

El senador electo adelantó parte de la agenda legislativa que su bancada propondrá, entre ellas mencionó una ley de garantía a las exportaciones, la liberación de exportaciones, el uso de biotecnología en el agro, y la creación de un nuevo tipo penal denominado 'terrorismo a la propiedad privada'.

“Es una agenda abierta. El agro es el sector inmediato que va a empezar a devolver la economía al país y hacer que los dólares vuelvan a circular”, afirmó Roca.

Cabe recordar que la CAO había enviado un mensaje a los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial, en el que expresaba su disposición para colaborar con el próximo gobierno. “El sector agropecuario está preparado para trabajar y contribuir a la reactivación, pues somos uno de los pilares productivos con mayor potencial y capacidad de respuesta”, manifestó la institución. “Esperamos que quien resulte electo sepa responder con decisión y rapidez a las circunstancias. El pueblo boliviano ha pedido un cambio de rumbo y ese mandato debe traducirse en medidas concretas y eficaces desde el primer día de gestión”, concluye el comunicado.

Mira la programación en Red Uno Play