Economía

Productores se reúnen en La Paz con el Gobierno para exigir medidas que reactiven al sector agropecuario

El titular de la CAO explicó que presentarán los alcances de las cuatro leyes y cuatro decretos que el sector entregó al Gobierno, con propuestas orientadas a destrabar la producción y mitigar los efectos de la crisis económica.

Miguel Ángel Roca Villamontes

24/11/2025 12:02

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Los productores agropecuarios del país sostendrán este martes un encuentro en la ciudad de La Paz con el ministro de Medioambiente y Agua, una reunión en la que buscarán exponer sus necesidades y presentar alternativas para reactivar al sector. Así lo confirmó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking.

El titular de la CAO explicó que presentarán los alcances de las cuatro leyes y cuatro decretos que el sector entregó al Gobierno, con propuestas orientadas a destrabar la producción y mitigar los efectos de la crisis económica. Entre los temas destacados figuran el uso de biotecnología, la eliminación de cupos a la exportación, la supresión de las franjas de precios y medidas contra el abigeato.

Necesitamos que el Gobierno los entienda muy bien, por eso es la reunión de mañana. Mientras más tiempo tardemos en implementarlos, la reacción va a tardar”, afirmó Frerking.

El representante del sector productivo aseguró que los agropecuarios están dispuestos a trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo para construir políticas que impulsen la productividad, fortalezcan la seguridad alimentaria y contribuyan al crecimiento económico del país.

“El campo aterriza mañana en La Paz, es un encuentro por la producción nacional. Será el puntapié inicial de una nueva historia. El campo está comprometido en ayudar a Bolivia a salir de esta crisis económica”, concluyó.

La semana pasada, dirigentes de la CAO ya se reunieron con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para entregar sus propuestas normativas y avanzar en una agenda conjunta con el Gobierno.

