Edman Lara denuncia persecución política: “Si el precio es ir a la cárcel, iremos”

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, denunció públicamente a través de sus redes sociales que un nuevo proceso judicial fue activado en su contra, calificándolo como un acto de "persecución política".

Según Lara, la audiencia para este nuevo proceso está programada para este martes, a las 10 de la mañana, en el juzgado de La Guardia, en el departamento de Santa Cruz. El candidato afirmó que este caso se basa en los mismos hechos por los que ya fue juzgado y absuelto en un proceso anterior en Santa Cruz. "A mí ya me han juzgado en Santa Cruz, en el Palacio de Justicia, y he salido absuelto y en la apelación se ha confirmado mi absolución. Ahora pretenden juzgarme por los mismos hechos en La Guardia", declaró.

Lara identificó a quien lo denuncia como un "ex policía corrupto, estafador, loteador, avasallador y traficante de tierras", y sugirió que este nuevo proceso es un intento de sacarlo de la contienda electoral. "Me quieren sacar del camino. Cuando me ponían al último en las encuestas no decían nada, ahora que vieron los resultados, ahora están preocupados", señaló.

En un llamado a sus seguidores, el candidato a la vicepresidencia convocó a una "vigilia pacífica" a partir de las 9 de la mañana en las afueras del juzgado de La Guardia. "Si el precio es ir a la cárcel, vamos a ir a la cárcel, no importa. No lo permitamos, no me dejen solo", dijo, enfatizando que el objetivo de quienes lo persiguen es "encarcelar a las personas que denuncian la corrupción y pelean por la gente humilde".

El candidato cerró su mensaje pidiendo apoyo y valentía a sus seguidores. "Fuerza, mi gente, no pierdan la fe", concluyó, reafirmando su intención de "dar la cara y defender nuestra libertad".

