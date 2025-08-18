¿Quién es Edman Lara? De denunciante policial a candidato a la Vicepresidencia

Edman Lara, actual candidato a la Vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), se ha convertido en una de las figuras más comentadas del escenario político boliviano tras los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo.

Aunque aún falta la segunda vuelta, fijada para el 19 de octubre, su perfil ha despertado interés por su singular recorrido, que combina servicio policial, denuncias anticorrupción y una inesperada irrupción en la política nacional.

Nacido en Cochabamba pero radicado en Santa Cruz de la Sierra por motivos familiares, Lara fue capitán de la Policía Boliviana y saltó a la escena pública en 2023, cuando comenzó a denunciar públicamente supuestos actos de corrupción dentro de la institución policial.

Utilizando principalmente las redes sociales, señaló cobros irregulares, tráfico de influencias y otras prácticas indebidas que, según él, estaban normalizadas dentro de algunos mandos policiales.

En diciembre de ese año, protagonizó un altercado con el entonces comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Erick Holguín.

Lara ya había sido suspendido por un año de sus funciones policiales, tras una denuncia interpuesta por una sargento que lo acusó de uso indebido de influencias, usurpación de funciones y obstrucción al ejercicio público. A pesar de esa situación, continuó con sus denuncias, consolidando una presencia activa en redes sociales que eventualmente le abrió camino hacia la política.

Durante la campaña electoral de 2025, Lara recorrió diferentes departamentos del país, siempre acompañado de una estrategia centrada en transmisiones en vivo, mensajes directos a la ciudadanía y una narrativa de transparencia, lucha contra la corrupción y defensa de los derechos ciudadanos.

El pasado domingo 17 de agosto, emitió su voto en la unidad educativa John Kennedy, en Santa Cruz, y declaró: “Esperaré los resultados en casa, con mi familia y con mucha fe”. Aunque el binomio del PDC obtuvo resultados alentadores en esta primera vuelta, Lara mantiene una postura prudente: “Todavía no hemos ganado nada. Falta la segunda vuelta y vamos a trabajar para ganarla”.

