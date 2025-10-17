TEMAS DE HOY:
Policial

Hallan el minibús del trufista asesinado, Néstor Cruz: fue encontrado en Yapacaní

El vehículo, clave en la investigación del homicidio, fue recuperado por la Felcc en Yapacaní. Hoy se desarrollará la audiencia cautelar de los dos principales sospechosos del crimen.

Ligia Portillo

17/10/2025 14:01

Hallan el minibús del trufista asesinado Néstor Cruz: fue encontrado en Yapacaní. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lograron encontrar el minibús perteneciente a Néstor Cruz, el trufista asesinado cuyo cuerpo fue abandonado en el municipio de Tiraque. El vehículo fue hallado en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz, y será trasladado hasta la ciudad de Cochabamba para realizar los peritajes correspondientes que permitan recolectar nuevas evidencias y esclarecer el crimen.

De acuerdo con la información policial, el minibús será sometido a un minucioso análisis técnico para identificar huellas, rastros biológicos y otros indicios que aporten a la investigación. “Este vehículo es una pieza clave para llegar a la verdad histórica de los hechos”, indicaron fuentes allegadas al caso.

Actualmente hay dos personas aprehendidas, un hombre y una mujer que, según los familiares de la víctima, habrían sido captados por cámaras de seguridad de un surtidor del Trópico de Cochabamba cargando combustible al minibús de Néstor Cruz.

Mientras tanto, los familiares exigen justicia y piden a las autoridades redoblar esfuerzos para dar con todos los implicados en el asesinato. La audiencia cautelar de los dos sospechosos está prevista para hoy, y la expectativa es alta ante la posibilidad de que se dicten medidas preventivas.

