Todo listo para el balotaje: TSE realiza la puesta en cero del sistema de resultados preliminares

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que todo está listo para el balotaje del domingo 19 de octubre, luego de completar la puesta en cero del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) y del sistema de cómputo nacional.

La verificación se realizó este viernes, en presencia de observadores internacionales, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.

“Nuestros sistemas arrancarán de cero. El Sirepre se alimentará con las fotografías de las mesas de sufragio y el sistema de cómputo, a cargo de los nueve Tribunales Electorales Departamentales, se nutre de las actas originales conforme llegan”, explicó el vocal del TSE, Gustavo Ávila.

El TSE prevé ofrecer resultados preliminares en la misma jornada.Tras el último simulacro realizado el domingo pasado, el vocal Ávila afirmó que el sistema ya está optimizado.

“Queremos dar la conferencia a las 20:00 para mostrar resultados lo más próximos posibles al 100%”, añadió.

El sistema Sirepre fue avalado por las misiones internacionales en la primera vuelta del 17 de agosto. Según Ávila, tras observar el simulacro más reciente, los observadores también expresaron conformidad con su funcionamiento.

Electores habilitados

Un total de 7.937.138 personas están habilitadas para participar en esta segunda vuelta:

7.567.207 votarán en territorio nacional

369.931 en el exterior

Los tres departamentos con mayor cantidad de votantes son:

Santa Cruz: 2.071.967

La Paz: 2.047.825

Cochabamba: 1.443.013

El resto del padrón se distribuye en:

Potosí: 487.029

Tarija: 394.539

Chuquisaca: 384.825

Oruro: 363.225

Beni: 296.173

Pando: 78.611

Mira la programación en Red Uno Play