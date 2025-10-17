Detención preventiva para subteniente acusado de abusar de tres conscriptos en el Trópico

El Ministerio Público informó la detención preventiva del subteniente de las Fuerzas Armadas Jhafet A. S. Z., acusado de abusar sexualmente de tres conscriptos al interior de un regimiento militar ubicado en la región del Trópico de Cochabamba. La autoridad judicial determinó que el acusado sea recluido por cuatro meses en el penal de San Pedro de Sacaba, mientras se desarrollan las investigaciones.

El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, indicó que el militar fue imputado formalmente por el delito de Abuso Sexual en contra de tres jóvenes de 18 años que prestaban su servicio militar obligatorio.

“Una vez que se tomó conocimiento de este hecho en el que un militar fue denunciado por presunto abuso sexual contra tres jóvenes, el Ministerio Público inició las investigaciones y procedió con la aprehensión del uniformado. Asimismo, se tomó la declaración de las víctimas y se realizó el registro de la unidad militar y la unidad educativa donde habrían ocurrido los abusos”, señaló Tejerina.

Según el fiscal asignado al caso, Marcelino Salazar Vallejos, uno de los conscriptos declaró que fue atacado en agosto pasado, días antes de los comicios electorales, mientras cumplía funciones de resguardo en una unidad educativa. Los otros dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas de agresiones dentro del propio regimiento donde prestaban servicio.

El Ministerio Público continuará recabando más elementos de prueba para sustentar la acusación formal y determinar la participación del implicado en los hechos denunciados.

