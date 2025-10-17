Dan de baja definitiva a cinco policías bolivianos implicados en caso de narcotráfico y secuestro en Chile

El Tribunal Disciplinario Departamental de la Policía Boliviana determinó la baja definitiva de cinco efectivos —un suboficial y cuatro sargentos, entre ellos una mujer— tras concluir un proceso interno por su presunta implicación en un caso de narcotráfico y secuestro ocurrido en territorio chileno.

“En fecha 15 de octubre, el Tribunal Disciplinario Departamental de Oruro ha concluido con una audiencia de proceso oral en el ámbito disciplinario interno, de acuerdo con la Ley 101 (...). Se ha determinado ya una sanción interna para un funcionario policial en grado de suboficial y cuatro funcionarios en grado de sargento, hay una dama”, informó el general Edgar Cortez, presidente del Tribunal Disciplinario.

El caso se activó tras la difusión de publicaciones en medios chilenos que mostraban a policías bolivianos interceptados en Antofagasta, donde fueron detenidos a bordo de dos vehículos cargados con droga.

“Este proceso penal es totalmente independiente del proceso administrativo que nosotros llevamos, pero las infracciones a la Ley 101 son contundentes y han llevado a la baja definitiva de los cinco funcionarios policiales”, aclaró Cortez.

Los uniformados fueron imputados en Chile por tenencia ilegal de armas y municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. Junto a ellos fue detenido también un ciudadano civil boliviano, que viajaba en otro vehículo vinculado al operativo.

Durante la intervención, las autoridades chilenas incautaron 499 kilos con 850 gramos de marihuana y 73 kilos con 750 gramos de pasta base de cocaína, además de armamento de grueso calibre, municiones, dispositivos GPS, placas bolivianas y 14 teléfonos celulares.

