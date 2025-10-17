Empresa Piraí llega a un acuerdo con Emacruz y se reanuda la recolección de basura en Santa Cruz

La Empresa Piraí, encargada del servicio de aseo urbano en Santa Cruz de la Sierra, llegó a un acuerdo con la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) este viernes, tras mantener suspendidas sus operaciones desde el jueves en demanda del pago de deudas pendientes por parte del municipio.

Con el entendimiento alcanzado, la empresa retomará de inmediato la recolección de residuos y limpieza de la ciudad, luego de que miles de vecinos manifestaran su preocupación por la acumulación de basura en distintos puntos.

Emacruz confirmó que el acuerdo contempla un cronograma de pagos y la reanudación progresiva del servicio en los distritos más afectados, garantizando la normalización total en las próximas horas.

