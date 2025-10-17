Comisión de Diputados convocará al TSE para ley de elecciones subnacionales

La presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Olivia Guachalla (MAS), informó que esa instancia legislativa invitará a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que expliquen los alcances y fundamentos del proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Subnacionales 2026, remitido por el órgano electoral.

“Después de un amplio debate, se ha decidido contar con la presencia de quienes defienden este proyecto de ley, ya que fue remitido por el Tribunal Supremo Electoral. Queremos que los vocales aclaren dudas y respondan a los cuestionamientos que puedan surgir”, señaló Guachalla.

El TSE envió el 9 de octubre a la Asamblea Legislativa Plurinacional la propuesta de norma que regula los criterios, procedimientos y plazos aplicables al próximo proceso electoral departamental, regional y municipal, previsto para el año 2026.

La ley tiene por objeto, según su artículo 1, “establecer un régimen excepcional y transitorio” para el desarrollo de las elecciones subnacionales, con el fin de garantizar su ejecución incluso en aquellos departamentos o autonomías indígena originario campesinas que no cuentan con estatutos autonómicos vigentes.

De acuerdo con el artículo 2, los departamentos que aún no hayan aprobado o puesto en vigencia sus estatutos autonómicos mantendrán los mismos criterios utilizados en las elecciones del 7 de marzo de 2021 para la composición y elección de sus asambleas legislativas departamentales.

Entre los departamentos comprendidos en este régimen se encuentran La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y Potosí, cuyas asambleas estarán conformadas por escaños territoriales, de población y de representación indígena. En el caso del Beni, la norma incluye la participación de naciones y pueblos indígenas, que elegirán a sus representantes bajo normas y procedimientos propios, supervisados por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El artículo 5 del proyecto establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá asignar los recursos necesarios a través del Tesoro General de la Nación (TGN) para la organización del proceso electoral.

Asimismo, las disposiciones finales otorgan al OEP la facultad de realizar contrataciones directas de bienes y servicios, bajo los principios de transparencia, paridad y alternancia, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución del proceso subnacional.

Mira la programación en Red Uno Play