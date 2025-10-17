“¿Quieres ser mi familia?”: Peluditos buscan un hogar y una nueva oportunidad de vida

Entre ladridos alegres y maullidos curiosos, Zoonosis abrió sus puertas a una campaña muy especial: “Elígeme a mí”, una iniciativa que invita a las familias a adoptar y brindar un hogar a los animales que esperan por amor. Hasta las 4 de la tarde, los visitantes pueden conocer a los 22 peluditos que completaron todos sus protocolos y están listos para comenzar una nueva vida.

“Hemos puesto 22 en primera instancia en adopción, que son aquellos que han cumplido todos sus protocolos, y vamos a generar estos escenarios sobre todo para que encuentren este hogar y ese calor familiar”, explicó Diego Prudencio, director de Zoonosis.

El proceso de adopción es sencillo. “Los documentos y los requisitos son muy básicos —detalló Prudencio—. Se requiere una fotocopia del carnet, una del pago de uso de agua, un croquis del domicilio y, posteriormente, se coordina el registro único de mascotas. Además, se firma un documento de tutoría o tenencia responsable, en el marco de la Ley Municipal 1147”.

Pero más allá de los papeles, el requisito más importante es el amor. Darles una oportunidad, abrirles la puerta del hogar y del corazón.

Durante la jornada, varias personas se acercaron a Zoonosis para cambiar el destino de uno de estos animales. Algunos adoptaron por primera vez; otros sumaron un nuevo integrante a su familia. “Estamos adoptando un perrito para darle mucho amor y una oportunidad, no solo a los de raza, también a los mestizos y criollos”, comentó una de las adoptantes emocionada.

Otra vecina llegó en busca de compañía para su gata: “Tenemos una gatita muy solitaria, así que decidimos adoptar otro gato para que tenga con quién jugar.”

Las historias se repiten entre abrazos, sonrisas y primeras caricias. Muchos pequeños se fueron con nombre nuevo y un futuro por delante. “Me gustan mucho los animalitos, y tuvimos un gatito parecido que ya murió de viejito. Ahora adopto otro para mi hijito, para que juegue con él”, contó un padre mientras sostenía al nuevo miembro de la familia.

Desde Zoonosis recordaron que las puertas están abiertas toda la semana, para quienes no pudieron llegar a esta jornada. Siempre hay un peludito esperando ser elegido.

Porque al final, no son ellos los que necesitan un hogar: somos nosotros los que necesitamos su amor.

Mira la programación en Red Uno Play