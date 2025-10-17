Estas son las normas y horarios del balotaje establecidos por el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que todo está preparado para la jornada del balotaje presidencial que se desarrollará este domingo 19 de octubre, en la que los bolivianos elegirán al próximo presidente del país.

De acuerdo con la agenda electoral del TSE, los comicios se desarrollarán bajo estrictos protocolos de transparencia, con la participación de observadores internacionales y representantes de organismos de cooperación.

Acto inaugural

La jornada electoral comenzará oficialmente a las 07:00 con un acto inaugural en la oficina central del TSE en La Paz.

Al evento asistirán delegaciones de la Unión Europea, la OEA, la UNIORE y embajadores acreditados en el país, lo que, según el órgano electoral, reforzará la credibilidad y transparencia del proceso.

Apertura de mesas

A las 08:00 se abrirán las 34.000 mesas electorales habilitadas dentro y fuera del país.

Cada recinto funcionará durante ocho horas continuas, hasta las 16:00, siempre que no existan votantes en fila, ya que el TSE garantizó el derecho al voto de todos los ciudadanos presentes al cierre de urnas.

Requisitos para votar

El único documento válido para sufragar será la cédula de identidad física. No se aceptarán versiones digitales, aunque se permitirá el uso de cédulas vencidas hasta un año.

El padrón electoral será el mismo que se utilizó en la primera vuelta, sin modificaciones.

Resultados preliminares

El TSE prevé divulgar los resultados preliminares entre las 19:30 y las 20:00, a través del Sistema de Resultados Preliminares (SIREPRE).

Cómputo oficial

El cómputo oficial se realizará en los Tribunales Electorales Departamentales (TED) con las actas originales enviadas desde los recintos de votación.

El proceso podría extenderse hasta 72 horas, tiempo en el que se prevé oficializar los resultados finales del balotaje presidencial.

