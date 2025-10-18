Una intensa lluvia acompañada de granizo cayó durante varias horas en la tarde y noche de este viernes, provocando desbordes, daños materiales y preocupación entre los vecinos de diferentes zonas paceñas.

La ciudad de La Paz fue sorprendida por una torrencial lluvia acompañada de granizo que se prolongó por varias horas. Una de las zonas más afectadas es el Distrito 1 de Alto Achocalla, donde el río se desbordó causando la caída de muros y afectando viviendas cercanas. Los vecinos reportaron que este hecho dificulta el paso de personas y vehículos.

“Estamos preocupados porque el agua ha ingresado a varias casas y no se puede cruzar de una calle a otra”, relató un vecino del lugar.

Según el testimonio, las aguas desbordadas provendrían de la ciudad de El Alto, lo que habría agravado la situación en el área baja. Ante este panorama, los vecinos pidieron la intervención inmediata de las autoridades municipales y de emergencia para evitar mayores daños.

La intensidad de la lluvia también afectó otras zonas de la ciudad, donde se registraron anegamientos, taponamiento de bocas de tormenta y acumulación de granizo.

Mira la programación en Red Uno Play