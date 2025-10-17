Clausuran 16 locales y arrestan a 65 personas por incumplir el Auto de Buen Gobierno en Santa Cruz

Ya rige el Auto de Buen Gobierno en todo el territorio nacional, sin embargo, en Santa Cruz varias personas y establecimientos infringieron la normativa. Durante operativos realizados la noche del jueves, la Alcaldía y la Policía Boliviana clausuraron 16 locales nocturnos y arrestaron a 65 personas por incumplir las restricciones.

“Hubo alrededor de 16 clausuras realizadas, entre ellos lo que son boliches, rockolas y discotecas, y 65 personas arrestadas por la Policía Boliviana. Las actividades económicas que han sido clausuradas tienen que pagar una multa de 16 UFV’s”, informó Jaime Bilbao, jefe de Fiscalización de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Las autoridades municipales recordaron que el Auto de Buen Gobierno prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, así como la realización de eventos sociales o actividades nocturnas, con el fin de garantizar el orden público antes y durante el proceso electoral.

Bilbao adelantó que los operativos continuarán hasta el lunes al mediodía, cuando finalice la vigencia del Auto de Buen Gobierno. “Tenemos planificado realizar controles en supermercados y centros de expendio de bebidas alcohólicas para verificar que cumplan la normativa. En la noche, junto con la Policía, se ejecutarán operativos en rockolas, licorerías y boliches”, agregó.

Finalmente, la Alcaldía exhortó a la población y a los propietarios de locales a respetar las disposiciones vigentes para evitar sanciones y contribuir al cumplimiento del Auto de Buen Gobierno.

