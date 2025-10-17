Más de 300 arrestados en La Paz por infringir el Auto de Buen Gobierno

Más de 300 personas fueron arrestadas por funcionarios policiales en la ciudad de La Paz por vulnerar el Auto de Buen Gobierno. La Policía en coordinación con el municipio, intervino más de cinco locales nocturnos que expendían bebidas alcohólicas en horario prohibido, informó el subcomandante departamental, coronel Willy Paz.

“Los controles se vienen realizando desde las 00:00 de este viernes en diferentes operativos para hacer cumplir las prohibiciones emitidas por el Órgano Electoral. Consecuentemente, se ha emitido una orden de servicio”, explicó la autoridad policial.

Las personas arrestadas fueron trasladadas a las oficinas de Conciliación Ciudadana, donde se les aplicará la sanción administrativa correspondiente, conforme a las disposiciones del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el decreto departamental emitido por la Gobernación de La Paz.

Según el reporte, los locales intervenidos operaban pasada la medianoche, incumpliendo la normativa que prohíbe la venta y consumo de alcohol antes y durante el proceso electoral.

Para garantizar el cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, la Policía desplegó alrededor de 2.000 efectivos en distintos puntos de La Paz, El Alto, la zona Sur y las provincias.

“El día de las elecciones esta tarea va a ser mucho mayor. Vamos a desplegar 8.000 efectivos en todo el departamento para garantizar el normal desarrollo de la jornada”, adelantó el coronel Paz.

