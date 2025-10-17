Un motociclista de nacionalidad argentina resultó gravemente herido tras sufrir un accidente de tránsito en la carretera La Paz – Oruro, mientras regresaba de la ciudad de Oruro. El conductor perdió el control del motorizado y se estrelló contra un objeto fijo.

La doctora Alison Chipana, médico de Emergencias de la Clínica Justo Redentor, informó que: “Él sufrió un accidente de tránsito tipo choque contra objeto fijo en la carretera La Paz – Oruro; se trata de una persona extranjera, de sexo masculino”.

El motociclista permanece internado y es valorado por especialistas en varias áreas médicas.

“Él continúa internado y está siendo atendido por las especialidades de traumatología, terapia intermedia y neurología”, afirmó Chipana.

Según los médicos, la atención de emergencia permitió estabilizar al paciente, quien presenta luxaciones en varias partes del cuerpo y continúa bajo observación médica.

