Policía arresta a 130 personas por infringir el Auto de Buen Gobierno en La Paz

La Policía Boliviana arrestó a 130 personas por infringir el Auto de Buen Gobierno, durante una serie de operativos de control realizados la madrugada de este viernes en distintos puntos de la ciudad de La Paz. Las intervenciones incluyeron más de cinco locales nocturnos donde se expendían y consumían bebidas alcohólicas en horario prohibido, informó el subcomandante departamental de la Policía, coronel Willy Paz.

“Los controles se vienen realizando a partir de las 00.00 horas de este viernes, en diferentes operativos para hacer cumplir las prohibiciones emitidas por el Órgano Electoral. Consecuentemente, se ha emitido una orden de servicio”, explicó el jefe policial.

Las personas arrestadas fueron trasladadas a las oficinas de Conciliación Ciudadana, donde se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, conforme a lo dispuesto por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el decreto departamental emitido por la Gobernación de La Paz.

De acuerdo con el reporte oficial, los establecimientos intervenidos operaban de manera irregular pasada la medianoche, vulnerando las restricciones impuestas por la normativa electoral que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas antes y durante el proceso electoral.

Para hacer cumplir el Auto de Buen Gobierno, la Policía Boliviana desplegó alrededor de 2.000 efectivos en diferentes puntos estratégicos de La Paz, El Alto, la zona Sur y varias provincias del departamento.

“El día de las elecciones esta tarea va a ser mucho mayor. Vamos a desplegar 8.000 efectivos en todo el departamento para garantizar el normal desarrollo de la jornada”, adelantó el coronel Paz.

Las autoridades policiales recordaron que los controles continuarán durante todo el fin de semana electoral, con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana, el cumplimiento de la ley y el desarrollo pacífico de la jornada democrática.

Con información de ABI.

