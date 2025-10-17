En La Paz instalan nueve puntos de capacitación permanente a jurados electorales

Como refuerzo a la inducción a juradas y jurados electorales para la segunda vuelta electoral, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), instaló nueve puntos de capacitación permanente en los municipios de La Paz y El Alto para todas las personas que, por fuerza mayor, no pudieron asistir a las capacitaciones regulares programadas

La capacitación a juradas y jurados electorales por circunscripción y recinto electoral que comenzó el 26 de septiembre en el área rural y el 27 de septiembre en la zona urbana, se extenderá hasta el 18 de octubre.

“Hay muchas personas sorteadas como juradas y jurados electorales que, por trabajo, viaje, enfermedad u otro motivo de fuerza mayor no han podido asistir a su capacitación, razón por la que se ha determinado habilitar nueve puntos de capacitación permanente que atenderán en diferentes horarios para que los jurados puedan recibir la inducción correspondiente y cumplir con su rol el día de la votación”, sostuvo la presidenta del TED La Paz, Zonia Yujra.

Los nueve puntos de capacitación permanente están distribuidos en las circunscripciones 6, 7, 8 de la ciudad de La Paz y en las circunscripciones 10, 11, 12 y 13 de la ciudad de El Alto.

En ese marco, la autoridad electoral hizo un llamado para asistir a los procesos de capacitación: “Invitamos a todas las juradas y a todos los jurados electorales que no pudieron capacitarse a asistir a uno de estos puntos, porque más allá de recibir ciertos beneficios impuestos por la propia ley, su rol es fundamental para el desarrollo de unas elecciones transparentes y legítimas, en una segunda vuelta histórica para la democracia boliviana”, acotó la presidenta del TED La Paz.

