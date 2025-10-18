La figura de Cristiano Ronaldo (Al Nassr) se mantiene inamovible en la cima de las finanzas del fútbol mundial, encabezando la lista de los futbolistas con mayores ingresos para la temporada 2025-2026, según el reciente relevamiento de la revista Forbes.

El delantero portugués, de 40 años, logra asegurar el primer puesto por sexta ocasión en la última década, con un impresionante monto total que asciende a $280 millones de dólares, según reporta Infobae en un extenso reportaje.

El dominio de CR7 y el Lugar de Messi

Los ingresos del astro luso se desglosan en $230 millones de salario e incentivos garantizados por su contrato renovado con el Al Nassr de Arabia Saudita, a lo que se suman otros $50 millones por acuerdos comerciales con gigantes como Nike y Herbalife. Su inmensa presencia digital, con más de mil millones de seguidores, lo consolida como una máquina de generar ingresos dentro y fuera de la cancha.

Inmediatamente después, en un podio de lujo, se encuentra Lionel Messi. El delantero argentino del Inter Miami ocupa el segundo lugar del ranking con ingresos por $130 millones de dólares.

El rosarino obtiene $60 millones por su salario en la Major League Soccer (MLS) y $70 millones adicionales gracias a sus lucrativos patrocinios y emprendimientos comerciales, como su propia línea de hoteles y una bebida deportiva. Messi refuerza su posición como referente global, mientras el fútbol estadounidense crece como mercado emergente.

El tercer lugar lo completa el francés Karim Benzema (Al Ittihad) con $104 millones.

Jóvenes promesas y ausencias notables

La lista de los 10 futbolistas mejor pagados suma en conjunto $945 millones de dólares y muestra un claro cambio generacional.

Kylian Mbappé ($95 millones), tras su sonado fichaje por el Real Madrid, y el noruego Erling Haaland ($80 millones) se consolidan en la cuarta y quinta posición, respectivamente.

La gran sorpresa la protagoniza el joven español Lamine Yamal, de solo 18 años y figura del Barcelona, quien debuta en el Top 10 como el jugador más joven en más de dos décadas, con ingresos que alcanzan los $43 millones de dólares.

En contraste, la lista registra la salida de figuras que ocuparon puestos estelares el año pasado:

Neymar: El brasileño, que era tercero en 2024, salió del ranking tras rescindir con Al Hilal y regresar al Santos de Brasil, lo que supuso una drástica disminución en sus ingresos.

Kevin De Bruyne: El belga tampoco figura tras su salida del Manchester City con destino al Napoli.

La metodología de Forbes para elaborar el listado incluye salarios base, bonificaciones y acuerdos de derechos de imagen, sin descontar impuestos ni comisiones.

Top 10 futbolistas mejor pagados (2025):

Puesto Jugador Club Ingresos Totales (USD) 1. Cristiano Ronaldo Al Nassr $280 millones 2. Lionel Messi Inter Miami $130 millones 3. Karim Benzema Al Ittihad $104 millones 4. Kylian Mbappé Real Madrid $95 millones 5. Erling Haaland Manchester City $80 millones 6. Vinícius Jr. Real Madrid $60 millones 7. Mohamed Salah Liverpool $55 millones 8. Sadio Mané Al Nassr $54 millones 9. Jude Bellingham Real Madrid $44 millones 10. Lamine Yamal Barcelona $43 millones

