Edman Lara acepta debate con JP Velasco en TikTok y propone hacerlo en el mercado Abasto

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Edman Lara, aceptó la invitación a debatir hecha por Juan Pablo Velasco (Alianza Libre), con una particular propuesta: llevar el debate más allá de las redes sociales y realizarlo en el popular mercado Abasto, "frente a la gente".

La iniciativa de un debate virtual surgió del candidato de la Alianza Libre, quien había convocado a Lara a un encuentro transmitido por TikTok para exponer sus propuestas. Esto se da en el marco de los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales en Bolivia, que resultaron en un balotaje entre el PDC y la Alianza Libre, a realizarse en dos meses.

En respuesta, Lara publicó un video en sus redes sociales, donde aceptó la propuesta de Velasco y la amplió. "Acepto el debate en TikTok, pero te propongo algo. Hagamos algo diferente. Bajemos a los sectores populares. Vamos al mercado Abasto", afirmó Lara. Su idea es que el debate se realice en una banca del mercado, permitiendo la participación no solo de los usuarios de TikTok, sino también de comerciantes, vendedores ambulantes, transportistas, jóvenes y amas de casa.

Además de cambiar el lugar, Lara propuso que el debate sea con ambos binomios presidenciales. "Que este debate sea en binomio. Yo te garantizo la presencia de Rodrigo Paz y mi persona, pero quiero que me garantices también la presencia de Tuto Quiroga", dijo.

Lara concluyó su mensaje haciendo un llamado a una contienda limpia. "Compitamos en equipo limpiamente, sin guerra sucia, sin ataques y que la gente escoja al mejor el 19 de octubre, que va a ser la segunda vuelta". La propuesta de un debate cara a cara en un espacio público marca un giro en la estrategia de campaña, priorizando el contacto directo con la ciudadanía en un contexto de alta tensión electoral.

