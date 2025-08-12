Jorge Santistevan: una Asamblea plural es posible con diálogo y concertación

El candidato a diputado plurinominal por la Alianza Libre, por el departamento de Santa Cruz, Jorge Santistevan, destacó la necesidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional recupere su rol y avance en la institucionalización del país.

"Todos aquellos que lleguemos al Parlamento después del 17 de agosto vamos a conocer la conformación de la Asamblea Legislativa. Debemos tener en cuenta que, para institucionalizar el Estado, primero debemos recuperar el rol del primer órgano, que es el Legislativo, para legislar y fiscalizar de manera adecuada", afirmó Santistevan.

El candidato también hizo énfasis en la necesidad de acabar con la corrupción y fiscalizar todas las actividades del Órgano Ejecutivo.

"La corrupción en el Órgano Ejecutivo afecta a los cuatro poderes del Estado, por lo que recuperar ese rol es importante, y el segundo paso es fiscalizar todas sus actividades", remarcó.

Santistevan reiteró que la lucha contra la corrupción es una de las premisas de Alianza Libre y aseguró que, en caso de llegar al Parlamento, trabajará de manera implacable en ese objetivo.

"Me motiva la institucionalidad del Estado, recuperar el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Esa corrupción que ha carcomido todas las instituciones y ha llevado al descalabro económico en el que nos encontramos. Esas tres premisas son las que tengo como futuro legislador", puntualizó.

Los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional también socializan con la población el trabajo que prevén realizar durante su gestión, en caso de ser electos, para representar a sus regiones.

