Capturan a Heidi, acusada de drogar a ocho hombres en Argentina y que pretendía huir a Bolivia

La joven de 24 años intentaba ingresar a Bolivia. Está acusada de haber drogado a al menos ocho hombres que conoció por una aplicación de citas para robarles.

Red Uno de Bolivia

12/08/2025 10:08

Argentina

Una joven de 24 años de nacionalidad colombiana identificada como Heidi, fue aprehendida en Jujuy, Argentina, la misma fue capturada cuando intentaba huir e ingresar a Bolivia de manera ilegal.

La mujer tenía orden de captura, ya que en su contra pesaban al menos ocho denuncias, debido a que habría drogado a varones para robarles sus pertenencias.

Según la denuncia la mujer conocía a sus víctimas a través de una aplicación de citas, una vez que logran un encuentro consumen bebidas alcohólicas y deja que los varones se queden dormidos para sustraer los objetos de valor.

Un hombre víctima del hecho, denunció que llevó a su casa a la mujer y tras consumir alcohol se quedó dormido, momento que la joven aprovechó para robarle joyas de oro, un iPhone 15 Pro, dólares, pesos, una notebook, perfumes y documentación personal.

Tras un allanamiento al inmueble de la acusada se logró recuperar algunos objetos de valor. Según afirmó la Policía, la mujer pretendía escapar a Bolivia, fugaba por el norte de Argentina.

 

