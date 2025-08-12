¿Ratas comestibles? El polémico manjar que desafía tabúes y es popular en China (Video)

Aunque el consumo de roedores es un tabú en gran parte de los países occidentales, en el sur de China esta práctica forma parte de una tradición milenaria que hoy vive un auge sin precedentes. La rata de bambú, un roedor de aproximadamente tres kilos, se ha convertido en un manjar local que se cría en granjas especializadas de las provincias de Hunan, Guangxi, Jiangxi y Guangdong, donde su consumo data de más de mil años.

Estas ratas se alimentan con vegetales y cereales, lo que favorece que crezcan saludables y con poca grasa, posicionándolas como una fuente de proteína de alto valor nutricional. Según reporta el People’s China Daily, la producción anual ya supera los 30 millones de ejemplares, convirtiendo la crianza en un negocio en expansión que incluso se ha convertido en una atracción folclórica para turistas y locales, gracias a la viralización de videos en redes sociales como TikTok.

En esas grabaciones, se observa a decenas de ratas de bambú comiendo zanahorias en pequeños cuencos, mientras son alimentadas rápidamente por sus cuidadores, una imagen que puede resultar chocante para quienes desconocen esta tradición gastronómica.

La rata de bambú se puede preparar de múltiples maneras, asada a las brasas con sal y especias, en estofados, sopas, marinada en salsa de soya o incluso rellena de vegetales. Su versatilidad en la cocina ha contribuido a su popularidad en la región.

¿Es seguro consumirlas?

Sin embargo, el consumo de este roedor no está exento de riesgos. Aunque la cría en granjas especializadas reduce las probabilidades de contraer enfermedades, un estudio de la Universidad de Hanoi alerta que la rata de bambú es portadora de múltiples infecciones virales y fúngicas, algunas peligrosas para el ser humano.

Aun así, su consumo continúa siendo habitual en el sudeste asiático, donde la tradición y la gastronomía se entrelazan con la realidad sanitaria.

Esta mezcla de folclor, economía y controversia sanitaria hace de la rata de bambú un fenómeno único, que pone en jaque prejuicios y tabúes sobre lo que es aceptable comer en distintas culturas.

Mira el video:

