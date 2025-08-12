Video: ¡Cavó un hoyo para sobrevivir! Rescatan al profesor desaparecido en Pampagrande, Santa Cruz

El comandante de la Provincia Florida, capitán Luis Alberto Solares, informó este martes a Red Uno, sobre el hallazgo y rescate de un profesor reportado como desaparecido desde hace tres días atrás en Pampagrande, Santa Cruz.

“Realizamos un operativo con resultados positivos, la hermana dio conocimiento de una persona desaparecida. La familia aprovechando los feriados por las fiestas patrias, se habían constituido al municipio de Pampagrande desde ese momento estaba desaparecido”, manifestó Solares.

Milton Flores, de 54 años, se habría dirigido al río con un familiar para realizar una caza, sin embargo, él no retornó a su hogar. Tras el reporte de una persona desaparecida, en un operativo realizado este lunes, se logró hallar a la persona.

“Él indica que había ingresado monte adentro para realizar su caza, sin embargo, al subir al cerro él sufre una caída y al levantarse tiene una desorientación, por lo que se perdió”, afirmó Solares.

La autoridad dijo que tras la entrevista Flores señaló que, al verse solo en el lugar, realizó técnicas de sobrevivencia, tiene la pierna lastimada, y dijo que cavó un hoyo para pasar la noche en el lugar y no pasar frío.

Así mismo, realizó la caza de dos palomas para comer y sobrevivir, por lo que a través de una instrucción especializada se procedió a su rescate al promediar las 19:00 horas del lunes.

Flores tiene signos vitales, pero fue hallado con deshidratación y se encuentra en un hospital recibiendo atención médica, para estabilizarse. Estaba ubicado a 15 kilómetros del lugar donde se perdió.

