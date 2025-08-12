TEMAS DE HOY:
Enfrentamiento barras bravas Capturan a delincuentes explosión de garrafa

17ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

8ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Video: ¡Cavó un hoyo para sobrevivir! Rescatan al profesor desaparecido en Pampagrande, Santa Cruz

El profesor Milton Flores fue hallado con vida y con signos de deshidratación. El docente fue al monte, cayó en el lugar y desapareció. Durante tres días, tuvo que hacer maniobras de supervivencia, para mantenerse con vida.

Jhovana Cahuasa

12/08/2025 8:23

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El comandante de la Provincia Florida, capitán Luis Alberto Solares, informó este martes a Red Uno, sobre el hallazgo y rescate de un profesor reportado como desaparecido desde hace tres días atrás en Pampagrande, Santa Cruz.

“Realizamos un operativo con resultados positivos, la hermana dio conocimiento de una persona desaparecida. La familia aprovechando los feriados por las fiestas patrias, se habían constituido al municipio de Pampagrande desde ese momento estaba desaparecido”, manifestó Solares.

Milton Flores, de 54 años, se habría dirigido al río con un familiar para realizar una caza, sin embargo, él no retornó a su hogar. Tras el reporte de una persona desaparecida, en un operativo realizado este lunes, se logró hallar a la persona.

“Él indica que había ingresado monte adentro para realizar su caza, sin embargo, al subir al cerro él sufre una caída y al levantarse tiene una desorientación, por lo que se perdió”, afirmó Solares.

La autoridad dijo que tras la entrevista Flores señaló que, al verse solo en el lugar, realizó técnicas de sobrevivencia, tiene la pierna lastimada, y dijo que cavó un hoyo para pasar la noche en el lugar y no pasar frío.

Así mismo, realizó la caza de dos palomas para comer y sobrevivir, por lo que a través de una instrucción especializada se procedió a su rescate al promediar las 19:00 horas del lunes.

Flores tiene signos vitales, pero fue hallado con deshidratación y se encuentra en un hospital recibiendo atención médica, para estabilizarse. Estaba ubicado a 15 kilómetros del lugar donde se perdió.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD